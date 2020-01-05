رياح قوية على طول الساحل الغربي والبحر شديد الاضطراب غدا على الساحل الشرقي

حذرت نشرة الصيد البحري اليوم الأحد، من هبوب رياح قوية شمالية غربية إلى شمالية على طول الساحل الغربي، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على طول الساحل الشرقي.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح تتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 30 عقدة، فيما يتراوح ارتفاع موج البحر بين 3.5 متر و5 أمتار.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

ـ السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمالية لسقوط أمطار متفرقة.

ـ الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 – 25 عقدة.

ـ البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب اليوم على طول الساحل، ويكون شديد الاضطراب يوم الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

ـ ارتفاع الموج يتـراوح ما بين مترين إلى أربعة أمتار ونصف المتر

ـ الرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

ـ الريـاح غربية إلى شمالية غربية وتتراوح سرعتها بيــــن 20 إلى 30 عقدة.

ـ ارتفاع الموج يتـراوح ما بين مترين ونصف المتر إلى خمسة أمتار.

ـ سقوط أمطار متفرقة اليوم وغدا قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

البحر مضطرب اليوم، ويكون شديد الاضطراب غدا والرؤية متوسطة إلى ضعيفة ودرجة حرارة سطح البحر 19درجة مئوية.

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