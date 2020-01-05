مكونات المجتمع ببلدية الجفرة تعلن حالة النفير

أعلنت كافة مكونات المجتمع ببلدية الجفرة، حالة النفير التام، مؤكدة والوقوف صفا واحدا للتصدي للغزو التركي، داعين الشعب الليبي للوقوف صفا واحدا وتقديم الدعم التام للقوات المسلحة لمكافحتها الارهاب في سبيل اعادة الوطن لحضن ابنائه المخلصين.

وقالوا في بيان لهم صدر اليوم الاحد، خلال تجمع لهم بقاعة الحرية بهون، إن كافة اهالي مدن الجفرة الخمس زلة وودان وسوكنة وهون والفقهاء ترفض رفضا قاطعا اتفاقيه العار والعمالة التي وقعها ما يسمي المجلس الرئاسي مع الحكومة التركية التي فتحت الباب امام التدخلات الخارجية في الشون الداخلية بشكل سافر ونؤكد رفضنا التام لكل ما جاء بهذه الاتفاقية وما ترتب عليها من غزو وتدنيس للتراب الليبي الطاهر، مؤكدين على ان التراب والمياه والاجواء الليبية الطاهرة ستكون مقبرة للغزاة وللخونة والعملاء.

كما ثمنوا قرارات مجلس النواب باعتبار ان الاتفاقية ملغيه وكأن شيء لم يكن، معربين عن ادانتهم الهجوم الغادر الاجرامي الذي استهدف طلبة الكلية العسكرية بطرابلس.

وطالبت المجموعة، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الافريقي باتخاذ القرارات والمواقف التاريخية المناسبة ضد الغزو التركي لليبيا.