ليبي – أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن الجيش والشعب على أتم الإستعداد لمواجهة الغزو التركي وأن المعركة في ليبيا لم تعد معركة تقليدية بعدما أصبحت ضد دول داعمة للميليشيات وفي مقدمتها تركيا.

المسماري وفي مؤتمر صحفي نشرته صفحته الرسمية على “فيس بوك” وفقاً لقناة “سكاي نيوز” أن القوات البحرية التابعة للقيادة جاهزة وتفرض سيطرتها على سواحل البلاد.