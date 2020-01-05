البعثة الأممية تدين استهداف الكلية العسكرية وتحذر من الاستمرار في القصف العشوائي للمرافق الخدمية

دانت البعثة الأممية إلى ليبيا بأشد العبارات القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في الهضبة، جنوبي العاصمة، والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

البعثة الأممية شددت في بيان لها على أن التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية على هذا النحو الخطير يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا، ويهدد فرص العودة للعملية السياسية.

وعبرت البعثة عن صادق تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مذكرة بأن التمادي المستمر في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، ولن يفلت الجناة من العقاب طال الزمن أو قصر.

هذا وقد كشفت صحة الوفاق عن أن القصف أسفر عن سقوط ثلاثين قتيلا وثلاثة وثلاثين جريحا.

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