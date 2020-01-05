زعيم المعارضة التركية يحذر أردوغان من إرسال قوات تركية إلى ليبيا

ليبيا – جدد زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار اوغلو طلبه للرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعدم ارسال قوات تركية الى ليبيا.

زعيم المعارض وخلال لقاء صحفي تابعه موقع “تركيا الان” أمس السبت قال:” يجب أن تتقدم تركيا بطلب للأمم المتحدة وتطالب بتشكيل قوات حفظ السلام في ليبيا هذا أصح شيء للفعل إذا تولت الأمم المتحدة الأمر سيتم تجنب النزاعات الحادة”.

يشار إلى أن البرلمان التركي قد وافق يوم الخميس الماضي على ارسال جنوده لغزو ليبيا بناء على طلب من فائز السراج وحكومته، ولاقت هذه الخطوة رفضاً كبيراً من أكبر قبائل ليبيا والتي دعت للجهاد لمواجهة الغزو التركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية