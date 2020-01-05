بالصور | الثني يقف على مشاكل أحياء السلام – الوحيشي – شبنة – بوهديمة في بنغازي

ليبيا – أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس السبت جولة تفقدية لمناطق “حي السلام – الوحيشي – شبنة – بوهديمة” للاطلاع على مشاكلها.

الثني أطلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على المشاكل التي تواجه سكان هذه المناطق واعدًا إياهم بإيجاد حل لهذه المشاكل في أقرب وقت ممكن.

كما اطلع رئيس الحكومة على مشاكل الصرف الصحي التي تعاني منها منطقة حي السلام وأجرى زيارة ميدانية إلى شارع الفحم بمنطقة شبنة ،مطلعًا على مشاكل صرف مياه الأمطار قاطعا الوعد بأنه سيتم حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، تفقد الثني خلال الجولة منطقة بوهديمة،مطلعا على المشاكل والعراقيل التي تواجه المنطقة من نقل للنفايات وتعبيد للطرق وتوصيلات للصرف الصحي، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على حلها فورا.

هذا ورافق الثني في جولته مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر.

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