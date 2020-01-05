سقوط 3 قتلى بضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية

استهدفت طائرات تركية مسيرة محيط قاعدة الوطية الجوية، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 3 عناصر وجرح 6 آخرين، جراء القصف.

وينتمي العناصر الثلاث للكتيبة 78 مشاة التابعة للجيش الوطني، والمسؤولة عن حماية وتأمين محيط القاعدة.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف قاعدة الوطية الجوية سواء بهجمات الطيران أو على الأرض، منذ اندلاع الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة الموالية للوفاق مطلع أبريل الماضي.

ولعِبت قاعدة الوطية الجوية، دورًا هامًا في معارك الجيش، منذ انطلاق العمليات العسكرية في طرابلس، من خلال عملياتها الجوية الدقيقة التي استهدفت تمركزات مُسلحي الوفاق وأربكت حساباتهم.

وتمتلك قاعدة الوطية الجوية موقعاً جغرافياً استراتيجياً لوقوعها جنوب العجيلات، قرب المراكز الحيوية كالحدود الليبية التونسية، والمرافق النفطية الهامّة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية