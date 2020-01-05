الإهمال ينخر مستشفى النساء والولادة ببلدة الرقيبة

تقرير 218

منذ افتتاحها عام 2007 قدمت مستشفى النساء والولادة في بلدة الرقيبة خدماتها الطبية لمدة 5 سنوات متتالية، قبل أن تتوقف في محطتها الأولى للصيانة ومنذ ذلك الحين ظلت مطالبات الأهالي مستمرة دون أن تلقى آذانا صاغية من جهات ذات الاختصاص .

أتربة وغبار وتصدع بالجدران ناهيك عن تهالك الأبواب والنوافذ وغيرها من ملحقاتها الصحية أسباب جعلت من المستشفى عرضة للتخريب والسرقة بسبب بقائها تحت طائلة الإهمال، وأصبح المكان مهجورا لعدة سنوات وضعت محدودي الدخل في مواجهة التهديدات التي تعتلي حياة النساء عند الولادة .

وظلت الأضرار التي اعتلت أروقة المستشفى تلازمها دون أن يلتف إليها صناع القرار، وفيما يبقى الحال كما هو عليه تقطع حالات الولادة مسافات طويلة من أجل الحصول على أفضل الخدمات الطبية بتكاليف باهظة تهيمن عليها المصحات الخاصة منذ سنوات طويلة .

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