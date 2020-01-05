البرلمان يستأنف جلسته المعلقة لاستكمال مناقشة جدوله أعماله

استأنف مجلس النواب اليوم بمدينة بنغازي جلسته المعلقة، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة وحضور عدد من النواب، وذلك لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وكان المجلس عقد جلسة طارئة يوم أمس ناقش خلالها تداعيات التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية، حيث صوت على جملة من القرارات المهمة في هذا الصدد، أبزرها بطلان الاتفاقيتين الأمنية والبحرية المبرمتين بين حكومة السراج غير الشرعية والنظام التركي، وإحالة السراج ووزيري خارجيته وداخليته وكل من أسهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

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