مؤكدًا أن الرد سيكون قاسي .. المسماري: طائرة تركية مسيرة استهدفت قاعدة الوطية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن طائرة تركية مسيرة استهدفت قاعدة الوطية، غربي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين.

المسماري أضاف، في تصريحات صحفية أن القتلى والجرحى ينتمون لقوة حماية قاعدة الوطية التابعة لقوات الجيش .

وأكدت مصادر عسكرية أن كتيبة عقبة بن نافع المقاتلة المتمركزة داخل قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس، قد أعلنت الاستنفار الأمني لصد أي محاولات لهجوم محتمل على القاعدة بعد استهداف مجموعة أفراد لقوة حماية القاعدة بطيران تركي مسيرة، وفق قولها.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق محمد قنونو، استهداف قواتهم لتمركزات قوات الجيش في قاعدة الوطية الجوية، وتدمير آليات عسكرية ومخزنًا للذخيرة وتجمعات للمرتزقة، على حد قوله.

وعلى الجانب الآخر، تعرضت الكلية العسكرية في الهضبة، جنوبي طرابلس، أمس السبت، لقصف طيران أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

وكان القائد العام المشير خليفة حفتر، أعلن انطلاق ساعة الصفر لتحرير طرابلس، قائلا: “ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت”.

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