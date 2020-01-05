بالصور|  أهالي وأعيان قصر بن غشير يجددون دعمهم للقوات المسلحة ورفض التدخل التركي

طرابلس-العنوان

نظم أهالي وأعيان قصر بن غشير جنوبي طرابلس مظاهرة حاشدة تنديدا بالتدخل التركي ورفضا للاتفاقيتين الأمنية والبحرية التي وقعها السراج مع الحكومة التركية.

وندد المتظاهرون بأفعال الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تطال المدنيين والهجمات البربرية والقصف العشوائي الذي تتعرض له طرابلس من قبل المليشيات.

كما جدد المتظاهرين دعمهم للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، مؤكدين وقوفهم الكامل مع القوات المسلحة.

وأكد المتظاهرين على أنهم سيكونون في الصفوف الأولى للجهاد ضد المستعمر التركي العثماني، معلنين بأن واجب الدفاع عن الأرض فرض على كل من يستطيع حمل السلاح.

وشهدت المظاهرة تطوع المئات من شباب المنطقة والتحامهم بالقوات المسلحة في جبهات العز والجهاد، لتأكد بأن القوات المسلحة هي الضامن الوحيد لاستقلال البلاد ورخائه وإعادة إعماره.