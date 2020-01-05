إخوان تونس يعلنون رفض التدخل الأجنبي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، عبد الكريم الهاروني، إن الحركة تدعو للحفاظ على المنهج الدبلوماسي لتونس الذي لا ينحاز لأي من المحاور المتصارعة في ليبيا.

الهاروني أعلن ، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عن رفض حزبه للتدخل الأجنبي في المنطقة، مضيفا أن الرئاسات الثلاث مدعوة إلى التمسك بموقف تونس المتعارف عليه تاريخيا والقائم على الحياد إزاء الصراعات والمشاركة فقط في تعزيز الحوار والحلول السلمية.

وجدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، طرح مبادرته لحل الأزمة في ليبيا القائمة على الانتقال من الشرعية الدولية إلى الشرعية “الليبية- الليبية”، في مسعى لجمع الفرقاء.

وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، إن مبادرته تقوم على جمع الفرقاء في البلد الجار على كلمة سواء.

سعيد أضاف كان المنطلق هو الانتقال من الشرعية الدولية التي تبقى هي المرجع، لكن لا يمكن أن تستمر بدون نهاية، والانتقال إلى شرعية ليبية ليبية تعبر عن إرادة شعبنا في ليبيا .

وتابع في كلمته “قد يكتب لهذه المبادرة النجاح أو بعض النجاح وقد تتعثر، لكن ستبقى تونس ثابتة على نفس المبادئ؛ فالمرجع هو القانون وليس أزيز الطائرات وطلقات المدافع وزخات الرصاص”.

وأردف: “أرضنا وسماؤنا وبحارنا لا سيادة فيها إلا للدولة التونسية وحدها”، مختتما: “نحن لا نريد تعاطفا من أي كان إذا كان بدون احترام، بل نريد احتراما لسيادتنا حتى إن لم يكن هناك تعاطف، فكرامتنا وسيادتنا لا تكون أبدا موضوعا قابلا للنقاش”.

وأفادت الرئاسة التونسية، في ديسمبر الماضي، أن الرئيس قيس سعيد طرح أثناء لقائه الرئيس التركي رجب أردوغان مبادرة للسلام في ليبيا.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها، بشأن محادثات الرئيس سعيد ونظيره التركي أنها تضمنت طرح “مبادرة تونس للسلام” في ليبيا تقوم على جمع الليبيين على كلمة سواء وطي صفحة الماضي.

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