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بنغازي.. تأسيس جبهة للتصدي للتدخلات التركية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن في مدينة بنغازي عن إنشاء الجبهة العربية للتصدي للخلافة العثمانية ردا على إعلان تركيا التدخل في الشأن الليبي وتهديدها بإرسال قوات عسكرية إلى البلاد.

وتأسست الجبهة على يد مجموعة من الحقوقيين والنشطاء الليبيين والعرب بهدف حشد القوة الحركية الوطنية في كافة الدول العربية لمواجهة ما وصفوه بمشروع الانكشارية الذي يسعى للسيطرة على ليبيا والاستيلاء على مواردها ومقدراتها.

وأشار المؤسسون إلى أن إعلان تركيا التدخل في ليبيا يعد نقطة الانطلاق لتأسيس الإمبراطورية العثمانية وانطلاقها من الأراضي الليبية داعين في بيان لهم كافة مكونات الشعب للوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الأطماع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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