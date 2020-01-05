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اللواء المسماري: القيادة العامة تنفي بشكل قاطع مسؤليتها عن القصف الذي طال الكلية العسكرية بطرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اللواء المسماري: القيادة العامة تنفي بشكل قاطع مسؤليتها عن القصف الذي طال الكلية العسكرية بطرابلس

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • بالك معمر القذافي قصفهم – يا كلاب – حوام فيكم حتى أمية النهر الصناعي يا كلاب الإمارات وَيَا كلاب مصر والأردن – يا أوساخ – تقتلوا الليبي – ولد البلاد – وترحبوا بالمصري – والإماراتي – الي حتى الطير في ليبيا طامع فيه – يا أوساخ البرلمان – الله فضحكم – با عملاء فرنسا بلاد الدعارة والفسق .

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  • بالك معمر القذافي قصفهم – يا كلاب – حرام فيكم حتى أمية النهر الصناعي يا كلاب الإمارات وَيَا كلاب مصر والأردن – يا أوساخ – تقتلوا الليبي – ولد البلاد – وترحبوا بالمصري – والإماراتي – الي حتى الطير في ليبيا طامع فيه – يا أوساخ البرلمان – الله فضحكم – با عملاء فرنسا بلاد الدعارة والفسق .

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