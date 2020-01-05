مؤكدًا وقوف مكون الطوارق مع الجيش ..  آمر الكتيبة 173 بأوباري : تركيا أظهرت نواياها الاستعمارية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر الكتيبة 173 بأوباري التابعة للجيش الليبي إغلس محمد لوكالة إن موقف مدينة أوباري وكل أبناء مكون الطوارق في صف واحد مع قيادة الجيش ضد التدخل التركي الذي يهدف لغزو البلاد واحتلالها وانتهاك سيادتها.

أغلس أضاف – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا24 – أن كل الأصوات في مدينة أوباري توحدت ضد التدخل الخارجي الذي تسعى تركيا من خلاله إلى انتهاك سيادة الشعب، وضرب جيشه البطل، مبينًا أن تركيا بإعلانها التدخل تكون قد أظهرت نواياها الاستعمارية ورغبتها في إعادة احتلال البلد الذي عانى من فترة حكمها أكثر من ثلاثمائة عام.

ووجه آمر الكتيبة نداءا لكل أبناء وشباب الطوارق ومكونات الجنوب بالوقوف مع القيادة العامة للجيش ضد كل الإطماع.

وأشار إلى أن طوارق ليبيا هم أحفاد يوسف بن تاشفين وماسينسا وغيرهم من أبطال الطوارق ممن لايرضون الظلم ولايبعون بلدهم.

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