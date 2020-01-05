السفارة الأمريكية لدى ليبيا تعلن تأييدها دعوة البعثة الأممية إنهاء القتال

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا تأييدها دعوات وقف التصعيد العسكري وإنهاء الأعمال القتالية.

السفارة رحبت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بدعوة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معلنة تأييدها دعوتها من أجل إحلال السلام الدائم في ليبيا.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس الماضي، بجميع دعوات وقف التصعيد وإنهاء الأعمال القتالية والسلام الدائم، مشيرة إلى المبادرة الوطنية للسلام التي أعلنها مجموعة من الناشطين في شرق ليبيا.

وقالت البعثة الأممية، في تغريدات متصلة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “يجب دعم وتشجيع هذه المبادرة، وغيرها من النداءات السابقة المماثلة، التي وجهها عدد من البرلمانيين وغيرهم من الجماعات السياسية والاجتماعية والمدنية لتشجيع العودة إلى حل سياسي”.

وأضافت: “تُظهر هذه المبادرات التزام شعب ليبيا بوقف إراقة الدماء؛ وتعزيز حقوق الإنسان؛ إرساء سيادة القانون؛ وبناء دولة شاملة وموحدة لجميع الليبيين”.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في الهضبة، جنوبي طرابلس، والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

وشددت البعثة، في بيان قبل ساعات، على حسابها الرسمي، على أن التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية على هذا النحو الخطير يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا ويهدد فرص العودة للعملية السياسية.

وتعرضت الكلية العسكرية في الهضبة، جنوبي طرابلس، أمس السبت، لقصف طيران أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

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