“صحة الوفاق”: 30 قتيلاً ضحايا قصف الكلية العسكرية

أكدت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، إن الحصيلة النهائية لاستهداف الكلية العسكرية في طرابلس هي 30 قتيلًا، بينهم جثتان مجهولتان، و 33 جريحًا.

وأوضحت الإدارة في تصريحات الأحد، أن الجرحى تلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، مشيرة إلى أن إصاباتهم تفاوتت بين بسيطة ومتوسطة وحرجة.

وأشارت إدارة الإعلام بالوزارة إلى أن المواطنين تنادوا للتبرع بالدم لتوفير كافة الفصائل بعد أن استخدمت المستشفيات مخزون الطوارئ، مؤكدة أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، وأن الوزارة قامت بتقديم كل الدعم اللازم للأطقم الطبية.

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