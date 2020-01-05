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السراج يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الكلية العسكرية طرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة فايز السراج، عن اجتماع عقد المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، لمناقشة قطع العلاقات مع “الإمارات”، والدول الداعمة للجيش الليبي. 

وقال السراج، في مداخلة هاتفية مع قناة ليبيا لكل الأحرار، “استهداف الكلية العسكرية في طرابلس، جريمة نكراء متكاملة الأركان، وسيكون الرد موجعا في ميادين القتال وننحن نعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا مجزرة الكلية العسكرية”، وفي رده على سؤال بشأن قطع العلاقات مع الدول الداعمة للجيش الليبي ومن بينها الإمارات، قال “اليوم كان هناك اجتماع لرئاسة الوزراء لبحث هذا الأمر، والاجتماع لازال مستمر وسيتم مناقشة هذا الأمر واتخاذ الإجراء اللازم”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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