حركة النهضة في تونس: قصف الكلية العسكرية بطرابلس جريمة حرب

أدانت حركة النهضة الإسلامية في تونس، عملية القصف الجوي التي استهدفت، ليلة أمس السبت، الكلية العسكرية بطرابلس.

وجاء في بيان صادر عن حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم الأحد 5 يناير 2020، أن الحركة “تدين بشدة هذه الجريمة البشعة التي ترتقي إلى جريمة حرب، و”تعبر عن تضامنها الكامل مع الحكومة الشرعية القائمة في البلاد ومع الشعب الليبي الشقيق”.

ووصف البيان عملية قصف الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس بـ “الجريمة البشعة”.

وجاء في البيان أن النهضة “تدين الجريمة المتمثلة في القصف الجوي الذي تعرضت له الكلية العسكرية بطرابلس من طرف طائرة تابعة لـ “قوات حفتر الخارجة عن شرعية الدولة”، والذي راح ضحيته أكثر من ثلاثين شهيدا وما يقاربهم من الجرحى وهم طلبة لا علاقة لهم بالقتال الدائر في البلاد”، بحسب زعمها.

ودعت حركة النهضة إلى إيقاف ما وصفته بـ “العدوان” على طرابلس، وحثت في الأثناء الليبيين على إعلاء صوت العقل والحكمة والتخلي عن لغة السلاح والجلوس إلى طاولة الحوار على أساس احترام وحدة ليبيا وسيادتها الترابية.

وتقدمت الحركة بتعازيها إلى عوائل الشهداء، داعية في الأثناء للجرحى بالشفاء العاجل، وفق نص البيان.

وفي سياق متصل، عبر مجلس شورى حركة النهضة على هامش انعقاد أشغال دورته ال 35 اليوم الأحد، عن انشغاله العميق بالتطورات التي تعرفها ليبيا مما يهدد نسيجها الاجتماعي وسلامة أراضيها.