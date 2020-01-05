حملة طبية للكشف على طلاب المدارس في بني وليد

نظم مكتب الرعاية الصحية في بني وليد بالتعاون مع مراقبة التعليم في البلدية، اليوم الأحد، الحملة الطبية السنوية للكشف على طلاب المؤسسات التعليمية داخل نطاق البلدية.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية ببني وليد، أيمن الهوادي لـ«بوابة الوسط» إن الحملة الطبية تستهدف تطعيم الطلاب من الصف الاول الابتدائي وطلبة الصف التاسع داخل المؤسسات التعليمية ضد الالتهاب السحائي والرباعي.

وأوضح الهوادي أن الحملة الطبية تتضمن أيضا إجراء فحوصات طبية عديدة للطلبة تشمل الكشف على الأمراض الجلدية والحساسية والالتهابات، وستستمر حتى الانتهاء من إصدار الشهادات الصحية وإعطاء التطعيمات للطلاب المستهدفين.

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