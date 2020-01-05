منظمة حقوقية تدين استهداف الكلية العسكرية بطرابلس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها استنكارها حيال استهداف الكلية العسكرية في الهضبة، جنوبي العاصمة طرابلس، يوم أمس السبت، والذي أسفر عن سقوط قتيلا، و33 جريحا حالتهم بين الخطيرة والمتوسطة.

وطالبت اللجنة، في بيان أصدرته وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، جميع أطراف النزاع بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة احترام مبادئ التمييز والتناسب والحماية احتراما كاملا وفي جميع الأوقات، محذرة من أن الاستمرار في استهداف المدنيين أو الأهداف والمرافق المدنية والطبية، والهجمات العشوائية سوف يعرض مرتكبيها للملاحقة القضائية المحلية والدولية.

وذكرت اللجنة في بيانها، كافة أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني التي تحتم عليها حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، وعدم استغلال او استخدام الأهداف والمرافق المدنية والطبية لأغراض عسكرية أو شبه عسكرية، داعية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لكافة الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا.

كما دعت في بيانها، جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين والمنشآت والأهداف المدنية بما فيها مراكز الاحتجاز والايواء في مناطق النزاع والتوتر، مجددة تذكيرها لجميع أطراف النزاع بمسؤوليتهم عن حماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل الوصول إلى الإمدادات والمساعدات الإنسانية بطريقة آمنة ودون عوائق إلى المدنيين، وتجنب استهداف المدنيين والأحياء والمناطق السكنية والأهداف والمنشآت والمرافق المدنية والطبية والصحية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، وجميع انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة التقيد بالتزاماتهم بموجب القوانين الدولية النافذة في اتفاقيات جنيف – وهي إحدى أكثر المعاهدات الدولية تأييدًا في العالم.