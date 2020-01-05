الغزالي: جلسة البرلمان في بنغازي كانت تاريخية وحسمت ملفقات خطيرة تمس الأمن القومي

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب أبوبكر الغزالي جلسة المجلس أمس السبت بـ”التاريخية” لأنها تمكنت من حسم جملة من الموضوعات الخطيرة المتعلقة بالأمن القومي.

الغزالي وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” اعتبر تصويت مجلس النواب على إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعتين بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتركيا خطوة إيجابية وتعني أن هاتين المذكرتين في حكم العدم وأنهما باطلتان .

وقال إن القرارات التي أصدرها مجلس النواب في جلسته أمس هي رسائل موجهة للداخل وللمجتمع الدولي مفادها أن مجلس النواب موجود ويمارس مهامه كونه السلطة الشرعية المنتخبة في البلاد.

وحول تطبيق تلك القرارات،أكد الغزالي أنه سيتم تطبيق ما أمكن منها في الوقت الحالي وسيجري العمل على تطبيق ما تأخر منها فور تحرير القوات المسلحة للعاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية