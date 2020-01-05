أمن اجدابيا تعلن جاهزيتها للالتحاق بساحات القتال

أعلنت مديرية أمن اجدابيا، اليوم الأحد، عن جاهزيتها الكاملة بكل مكوناتها من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين، لتنفيذ ما وصفته بـ ” أمر الموت” والالتحاق بساحات القتال جنب إلى جنب مع القوات المسلحة العربية الليبية.

جاء ذلك في بيان ألقاه الناطق باسم مديرية أمن اجدابيا، غيث محمد قنديل، ” بشأن التدخل التركي الغاشم في ليبيا”، حيث أكدت مديرية أمن اجدابيا، رفعها درجة الاستعداد والتأهب التام.

وعقب البيان، أذن مدير الأمن ونيس أحمد الشكري، بخروج جميع أفراد مديرية أمن اجدابيا ومن مختلف مقراتها، إلى شوارع مدينة اجدابيا وميادينها لتكون رسالة واضحة للعالم ولكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن ليبيا عامة ومدينة اجدابيا خاصة.