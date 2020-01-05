الخارجية المصرية تعقد إجتماع لعدد من السفراء الأجانب حول تطورات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن عقد اجتماع اليوم الأحد بمقر الوزارة لإحاطة عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية لاسيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

مساعد وزير الخارجية المصري مُعتز زهران وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة أكدوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من إنتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات فضلاً عن التحذير من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا على مسار التسوية الشاملة في ليبيا واستقرار منطقة البحر المتوسط.

وتضمّن الاجتماع التأكيد على عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية.

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