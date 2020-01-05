خبير أمريكي: تركيا غير قادرة على استخدام طائرات F-16 في ليبيا

ليبيا – قال الصحفي الأمريكي مايكل ميك إن سلاح الجو التركي لن يتمكن من استخدام مقاتلات F-16 في ليبيا بسبب غربلة الجيش وفصل عدد كبير من طياريه بعد محاولة انقلاب عام 2106 .

ميك المتخصص في الشؤون التاريخية والدفاعية وفي مقالة له تحت عنوان “الطيار الحربي ليس رخيص الثمن” نشرتها مجلة National Interest المتخصصة في الشؤون الدفاعية وفقاً لقناة “روسيا اليوم” أوضح أن حبس الطيارين الوطنيين من هذا النوع لا يكلف خسائر مادية فقط بل ويتسبب أيضا في فقدان العناصر المدربة وهدر موارد كبيرة جدا للجيش التركي.

وأضافت المقالة:”النظام التركي قام بالتخلص من طياريه، وأصاب قواته الجوية بالعجز لأسباب سياسية حتى قواته الجوية أصبحت في وضع لا يمكنها تشغيل طائراتها من طراز F-16″.

وأوضحت المقالة أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل بدأت حملات اعتقالات ضد عسكريين زعمت أنهم ينتمون لحركة فتح الله غولن وبدأت تنتقم من جنرالات وعناصر عسكرية كبيرة داخل الجيش.

وأكدت المقالة أن القوات المسلحة التركية فقدت أكثر من 300 طيار مقاتل لأسباب سياسية الأمر الذي جعلها تبدأ البحث عن طيارين جدد لسد هذا العجز.

وشدد الخبير على أن الولايات المتحدة رفضت طلب الحكومة التركية ولم ترسل لها مدربين لتدريب طيارين جدد لديها.

وكشف ميك أن تركيا لجأت إلى طيارين مقاتلين من دولة باكستان التي تمتلك طائرات F-16 لكن ذلك لم يسد العجز فقررت بعد ذلك استدعاء نحو 350 طيارا متقاعدا يعملون في مجال الطيران المدني وهددتهم بإلغاء تراخيص قيادتهم للطيران المدني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية