ماكرون يتفق مع بن زايد على التصدي للأزمة السياسية الليبية

أخبار ليبيا 24

أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إتصالا هاتفيًا مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي، في بيان، نقلته تلفزيون “فرانس 24” إن الرئيس الفرنسي وولي عهد أبوظبي اتفقا على أهمية محاربة تنظيم داعش الإرهابي والتصدي للأزمة السياسية في ليبيا.

ومن المفترض أن يزور وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، العاصمة الليبية طرابلس، لبحث مستجدات الأوضاع في الأزمة الليبية.

يشار إلى أن البرلمان التركي وافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا، مقابل معارضة 184 عضوا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج وتركيا بقيادة رجب أردوغان.

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