بسبب قرب الاشتباكات منها .. كلية الهندسة بطرابلس تطالب رئيس الجامعة بتعطيل الدراسة

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشدت إدارة كلية الهندسة بجامعة طرابلس، رئيس الجامعة بإعلان توقف الدراسة بسبب قرب الاشتباكات المسلحة من مباني الجامعة.

ووجه المكتب الإعلامي للكلية، في بيان له، رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور وهيئة التدريس على رأسها رئيس الجامعة بضرورة وقف الدراسة بسبب وجود اشتباكات بالأسلحة الثقيلة على بعد 2 كم عن الجامعة، قائلا “أرواح الطلبة ليست لعبة لمخطط سياسي”.

وطالب البيان رئيس الجامعة بتحمل مسؤولياته أمام الطلاب وضرورة صدور قرار بإيقاف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني إلى حين إشعار آخر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق الطلاب، محذرا من تكرار ما وقع اليوم حيث سقطت قذيفة بالقرب من الجامعة أثناء أداء الطلاب امتحانات نصف العام.

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