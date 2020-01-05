الخارجية المصرية تطلع السفراء الأجانب على تطورات الوضع الليبي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها عقدت اليوم اجتماعا لإحاطة عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، تمت خلاله إحاطة السفراء بتداعيات التفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حيث أكد مساعد وزير الخارجية معتز زهران على ما تمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وخاصة قرار حظر توريد السلاح، فضلا عن التحذير من خطورة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا على مسار التسوية الشاملة فيها واستقرار منطقة البحر المتوسط.

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