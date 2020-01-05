أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، اتخاذ الحكومة جملةً من الإجراءات لمواجهة التطورات الأخيرة في ليبيا، وعلى رأسها التدخل العسكري التركي.

الحويج قال في تصريحات لموقع “إندبدنت عربي”، إن الحكومة قررت أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات، وشكلت فريق أزمة مصغر لاتخاذ تدابير بغية توفير الحاجات الإنسانية الطارئة، من مواد غذائية وطبية.

وأضاف نطمئن الشعب الليبي أن لدينا الإمكانيات اللوجستية ما يكفي لمواجهة أزمة طويلة الأمد إن وقعت .

وكشف عن تواصل الحكومة مع عدد كبير من دول العالم والهيئات الدولية والإقليمية، بدايةً من المملكة العربية السعودية، ومصر، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن، مشيرًا إلى أنها وسعت دائرة التواصل خارجياً، مستدركا بقوله “للأسف نواجه إعلان حرب من دولة تركيا على بلادنا، بالتالي سنستخدم كل الوسائل المتاحة من أجل ردع هذا العدوان”.

وحول مواقف الدول بشأن عزم تركيا التحرك عسكريا في ليبيا، قال الحويج “موقف الدول والهيئات التي تواصلنا معها كان واضحاً في رفض النيات التركية غزو بلادنا عسكرياً، ووعدت باتخاذ تدابير وإجراءات ضد أنقرة، إذا ما اعتدت علينا، وقبل كل هذا، نحن نعوّل على شعبنا ووعيه لما يُحاك لبلاده”.

واعتبر الحويج مذكرتي التعاون الأمني والبحري بين رئيس حكومة الوفاق والنظام التركي بقيادة رجب أردوغان “اتفاق تم بين دولة وحكومة هناك خلاف بشأن شرعيتها ولم تنل موافقة البرلمان على ممارسة مهماتها، هو اتفاق بين من لا يملك ومن لا يستحق”، بحسب تعبيره.

وعن زيارته إلى تونس، قال “تونس دولة مهمة وذات علاقة مباشرة بالأزمة الليبية، ولها خصوصية بالنسبة إلى طرابلس وفيها مؤسسات مدنية، وأحزاب ووسائل إعلام فاعلة قادرة على الضغط على قرار الدولة التونسية، وتملك هامشاً كبيراً من الحرية، وهذه الفعاليات ترفض تدخل تركيا في ليبيا واستخدام تونس منصة لهذا التدخل”.

وتابع: “لولا الوقفة التونسية الواعية لكان أردوغان نجح في مآربه من الزيارة واستخدام تونس ممراً يفتح له الطريق إلى ليبيا، بالتالي، نحن حرصنا وسنحرص على التواصل مع كل التيارات السياسية في تونس، تحديداً التي تدعم قضيتنا العادلة في الحرب على الإرهاب”.

وأشار إلى أن وفداً برلمانياً مصرياً وتونسياً سيزور بنغازي قريباً، دعماً للشعب الليبي في مواجهة العدوان التركي عليه، قائلاً إن “الوفد المصري سيتكون من 30 نائباً بينما لم يتم تحديد عدد نواب تونس”، مطالبا بزيادة التنسيق بين مجلس النواب والحكومة المؤقتة لمواجهة المخاطر التي تعترض الأمن القومي الليبي.

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