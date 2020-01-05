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“النواب” يُلغي كافة قوانين وقرارات المؤتمر الوطني

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مجلس النواب، الأحد، قانونا بإلغاء كافة القوانين والقرارات التي أصدرها المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته وانتخاب مجلس النواب في الرابع من أغسطس العام 2014.

جاء ذلك خلال استئناف المجلس للجلسة المعلقة في مدينة بنغازي، حيث استمع فيها النواب إلى إحاطة من وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة لنتائج زيارته الخارجية فيما يتعلق بتداعيات الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن الجلسة شهدت اعتماد سالم الطلحي سفيرا لدولة ليبيا في جيبوتي، وحسين محمد بدر سفيرا في أفريقيا الوسطى، وهشام الشاذلي التائب سفيرا في جمهورية سانتا لوسيا ودول الكاريبي.

وأضاف بليحق إن الجلسة ناقشت تعديل القرار رقم 15 لسنة 2017 القاضي بإلغاء القرار رقم 7 لسنة 2012 الخاص بالهجوم على مدينة بني وليد وبعد مداولة هذا البند تم إحالة التعديلات الى اللجنة التشريعية للنظر فيه ومراجعته.

وذكر المتحدث الرسمي أن الجلسة ناقشت أيضا مقترح مقدم من قبل عدد من أعضاء المجلس بإعادة النظر في النصاب القانوني لمجلس النواب لافتا إلى تعليق الجلسة حتى يوم غد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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