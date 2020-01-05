مجلس وزراء حكومة الوفاق يعقدا اجتماعا طارئا بعد قصف الكلية العسكرية

عقد مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق لمناقشة «تداعيات تصعيد العدون على طرابلس» عقب القصف الجوي الذي استهدف الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة مساء أمس السبت.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع حضره عضو المجلس الرئاسي محمد عماري وعدد من المفوضين بوزارات الحكومة وبدأ بالوقوف دقيقة لقراءة سورة الفاتحة ترحما على ضحايا قصف الكلية العسكرية الذين «وصل عددهم 30 شهيدا».

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع استعرض «الوضع العام وآخر مستجدات العدوان على طرابلس وقام وزير الخارجية بعرض للموقف الدولي بشكل عام في ظل هذا التصعيد» والتي تقرر تكليفها «بتقديم تقرير عاجل بآليات التعامل مع الدول الداعمة للعدوان على طرابلس وخاصة الدول العربية منها وعرضها في الاجتماع القادم».

وأضافت أن مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني قرر اعتبار طلاب الكلية العسكرية الذين قضوا جراء القصف «شهداء واجب وتعيينهم على رتبة التخرج وصرف مرتباتهم لعائلاتهم». إضافة إلى الاتفاق على «تشكيل لجنة وزارية برئاسة المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء للتواصل مع الجانب التونسي لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية التونسية الشقيقة».

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