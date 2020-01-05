“النواب” يعتمد سفراء الحكومة الليبية لدى جيبوتي وأفريقيا الوسطى وسانتا لوسيا

طبرق-العنوان

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم الأحد، اعتماد مجلس النواب لثلاثة سفراء لليبيا، وفق بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك.

واعتمد مجلس النواب السفير سالم الطلحي سفيرا لدولة ليبيا لدة جمهورية جيبوتي، وكذلك تم اعتماد السفير حسين بدر سفيرا لدى جمهورية افريقيا الوسطى.

كما اعتمد السفير هشام التائب سفيرا لليبيا لدى دولة سانتا لوسيا ومنظمة دول شرق الكاريبي.

وهنأت وزارة الخارجية السفراء باعتمادهم من قبل مجلس النواب؛ عرفانا لانحيازهم لشعبهم وشرعية المجلس والحكومة الليبية والقوات المسلحة العربية الليبية.