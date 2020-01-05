الثني يبحث مع محافظ مركزي البيضاء الترتيبات المالية للعام 2020

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الترتيبات المالية للعام 2020 ميلادي، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

الثني ناقش مع المحافظ كيفية توفير الغطاء المالي لبنود الميزانية العامة للدولة في ظل الظروف التي تعاني منها الحكومة ومصرف ليبيا المركزي من شح في الموارد المالية.

يشار إلى أن الميليشيات في طرابلس والأجسام الموازية والداعمة لها تستحوذ على كافة الاحتياطي الأجنبي، وإيرادات النفط وتقوم بالصرف بها على الميليشيات المسلحة فيما تحرم معظم مدن ومناطق البلاد منها لكونها داعمة للشرعية.

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