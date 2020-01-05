رئيس الحكومة المؤقتة يتابع مع وزير التعليم مشاريع المرافق التعليمية في البلاد

استعرض رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني مع وزير التعليم فوزي بومريز، أبرز المشاكل التي تواجه تنفيذ مشاريع صيانة وإنشاء المرافق التعليمية في البلاد، وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

الاجتماع تطرق إلى وضع آلية مناسبة للإسراع في الانتهاء من هذه المشاريع للحاجة الماسة إليها للعام الدراسي الحالي، وخاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، حيث أصدر رئيس الحكومة تعليماته لوزارة التعليم بالإسراع في تقديم خطتها للعام الحالي، شاملة لكافة المرافق المستهدفة بالصيانة والإنشاءات، وكذلك التجهيزات والمستلزمات المدرسية التي تحتاجها.

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