اجتماع طارئ لوزراء الوفاق.. وهذه أبرز محاوره
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اجتماع طارئ لوزراء الوفاق.. وهذه أبرز محاوره
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يناير، 2020 الساعة 7:33 م
من الذي يتكلم عن الأتراك -،،؟!!!
الا عملاءهم – الليبيين في طرابلس لا يعنيهم شان الأتراك على الإطلاق انما يعنيهم حماية العاصمة من تدخلات المجرمين المصريين مركز خلية الاخوان – والإماراتيين والأردن وفلسطين والبرلمان والأحزاب عملاء اسراءيل –
ما حدث من استهداف الكلية العسكرية الليبية في العاصمة هي محاولة فرض الحكم العسكري في البلاد – وعسكرة الدولة بمرتزقة حفتر . المدعومً من روسيا ومصر والكويت –وقطر المتواجدة في الإمارات وفرنسا والمتهمة في عمليات التزوير .
– حتى بعض الاءمة السعوديين صرحوا بنزاهة حكومة الوفاق ومحافظتهم على الاعراف الدولية وحماية الدولة المدنيةً بمؤسساتها – وأحقية دعم التعليم والصحة والسلامة الوطنية والطيران المدني – وصحة المنهج التعليمي – والوقاية من السلبيات –
اما حفتر وداعميه يعطي النفط الذي هو حق الشعب الليبي – للامارات والكويت والبحرين وروسيا – فقط. لفرض القوة العسكرية على الدولة المدنية التى تحاول تسيير خدمات الاجتماعية وبناء الدولة وإعطاء الخدمة الصحيحة والمنهج الصحيح المعتدل للمواطن الليبي سواء في الداخل او الخارج – بعيدا عن اي شبهات – وما حصل من اتفاقية تركيا – كان سببها الرءيسي المصراتيين والاخوان الذين يتخذون مصر والإمارات مقرا لهم وسرقاتهم لاموال المساجد والحسابات والشركات الحج والعمرة الوهمية والتزوير وسرقات الزكاة وعلاقتهم بأحزاب لبنان وأحزاب السودان – الذين يحاولون الهروب من الواقع واتهام الآخرين بما صنعت أيديهم – أسءل اي كلب اخواني عن الزكاة – سيقول لك – نحن من نحتاج للزكاة – وهم يصرفون امًوال المسلمين على سفرياتهمً وملذّاتهم ودراسات ابناءهم وبناتهم في الخارج – حتى نساءهم الجاهلات الحزبيات يركبون سيارات المرسيدس اخر طراز هدا عندما قال الله ( لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا – ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولعبا) صدق الله العظيم – والتشويش الإعلامي المقصود وحجب الحقاءق حتى في الاعلام العربي . لتضليل الراي العام والمواطن العربي . اتحادكم اذا كان هناك إعلام عربي نزيه وشجاع ان يوصل الحقاءق للمواطن العربي الذي يزجون به في المظاهرات والشغب البيءة التي تنموا فيها جراثيم المجرمين والبيءة التي يعشقها اللصوص – لتسهيل عمليات سرقاتهم وتمويلهم للخارجين عن الشريعة الحقيقية والقانون .وامن الدول .
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