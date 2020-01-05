الثني يبحث مع الحبري الترتيبات المالية للعام 2020

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني الترتيبات المالية للعام 2020، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي إن الثني ناقش مع الحبري «كيفية توفير الغطاء المالي لبنود الميزانية العامة للدولة في ظل الظروف التي تعاني منها الحكومة ومصرف ليبيا المركزي من شح في الموارد المالية».

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ولفت رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني إلى أن «الميليشيات في طرابلس والأجسام الموازية والداعمة لها تستحوذ على كافة الاحتياطي الاجنبي»، مشيراً إلى أن «إيرادات النفط تصرف على الميليشيات المسلحة فيما تحرم معظم مدن ومناطق البلاد منها لكونها داعمة للشرعية».

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