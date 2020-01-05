رغم ما تمر به طرابلس .. وزراء الوفاق تبحث رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع تونس

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وخاصة استهداف الكلية العسكرية ليلة البارحة.

وأوضحت إدارة الإعلام والتواصل التابعة لحكومة الوفاق، أن الاجتماع الذي ترأسه النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بحضور عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، وعدد من الوزراء، استهل بالوقوف دقيقة لقراءة سورة الفاتحة على أرواح ضحايا الكلية العسكرية.

واستعرض الوزراء، الوضع العام وآخر مستجدات الاشتباكات في طرابلس، فيما قام وزير الخارجية بعرض للموقف الدولي بشكل عام في ظل هذا التصعيد.

وقرر المجلس خلال اجتماعه، تكليف وزارة الخارجية بتقديم تقرير عاجل بآليات التعامل مع الدول الداعمة لما وصفه بـ “العدوان على طرابلس”، وخاصة الدول العربية منها وعرضها في الاجتماع القادم.

كما تم الاتفاق في ختام الاجتماع، على تشكيل لجنة وزارية برئاسة المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء للتواصل مع الجانب التونسي لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية التونسية الشقيقة.

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