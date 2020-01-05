النواب يعتمد سفراء لدى جيبوتي وأفريقيا الوسطى وسانتا لوسيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم الأحد، اعتماد مجلس النواب لثلاثة سفراء لليبيا، وفق بيان عبر صفحتها بـفيسبوك.

واعتمد مجلس النواب السفير سالم الطلحي سفيرا لدولة ليبيا لدى جمهورية جيبوتي، وكذلك تم اعتماد السفير حسين بدر سفيرًا لدى جمهورية أفريقيا الوسطى.

كما اعتمد السفير هشام التائب سفيرا لليبيا لدى دولة سانتا لوسيا ومنظمة دول شرق الكاريبي.

وهنأت وزارة الخارجية السفراء باعتمادهم من قبل مجلس النواب؛ عرفانا لانحيازهم لشعبهم وشرعية المجلس والحكومة الليبية وقوات الجيش .

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