صرف المقاعد الدراسية لأكثر من 20 مدرسة تعليم إعدادي وثانوي في طبرق

شرعت مراقبة قطاع التربية والتعليم بطبرق، في صرف المقاعد الدراسية لأكثر من 20 مدرسة تعليم إعدادي وثانوي بها نقص في المقاعد.

وقال مراقب قطاع التربية والتعليم بطبرق، سالم جواد، إن وزارة التعليم بالحكومة الموقتة دعمت مراقبة التربية والتعليم بالبلدية بحوالى 1200 مقعد و350 سبورة مساهمة منها في دعم قطاع التعليم بطبرق.

وأضاف جواد، «قمنا بتوزيع أكثر من 700 مقعد دراسي حتى صباح اليوم الأحد، وأكثر من 150 سبورة وما زلنا ننتظر بقية الدعم من الوزارة من المستلزمات التعليمية والألعاب الرياضية وغيرها».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا