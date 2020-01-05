النواب يتخذ جملة من القرارات المهمة.. تعرف عليها

استأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته المعلقة بمدينة بنغازي لمناقشة عدد من بنود جدول الأعمال حيث تم التصويت على إصدار قانون بإلغاء كافة القوانين والقرارات التي أصدرها “المؤتمر الوطني العام” بعد انتهاء ولايته وانتخاب مجلس النواب في الرابع من أغسطس العام 2014.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أنه تم الاستماع خلال الجلسة للإحاطة المقدمة من وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، لنتائج زيارته الخارجية فيما يتعلق بتداعيات الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وحكومة اردوغان، لافتا إلى أن الجلسة شهدت اعتماد عدد من القائمين بالأعمال في عدد من السفارات الليبية تم اعتمادهم كسفراء لدولة ليبيا حيث تم التصويت علي اعتماد سالم عبدالعالى الطلحي سفيرا لدولة ليبيا في دولة جيبوتي واعتماد حسين محمد محمود بدر سفيرا في جمهورية افريقيا الوسطي والسيد هشام الشاذلي التائب سفيرا لدولة ليبيا بجمهورية سانتا لوسيا ودول الكاريبي، مشيرا الى ان القائمين بالأعمال المذكورين انضموا الى شرعية مجلس النواب وتم التصويت عليهم كسفراء لدولة ليبيا.

وقال بليحق “الجلسة ناقشت تعديل القرار رقم 15 لسنة 2017 القاضي بإلغاء القرار رقم 7 لسنة 2012 الخاص بالهجوم على مدينة بني وليد وبعد مداولة هذا البند تم إحالة التعديلات الى اللجنة التشريعية للنظر فيه ومراجعته”.

وذكر المتحدث الرسمي أن الجلسة ناقشت أيضا، مقترح مقدم من قبل عدد من أعضاء المجلس بإعادة النظر في النصاب القانوني لمجلس النواب، لافتا الى تعليق الجلسة الى يوم الغد.