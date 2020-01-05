بناء على طلب من خارجية الوفاق .. جلسة لمجلس الأمن لبحث الملف الليبي

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، إن مجلس الأمن وافق على طلبها عقد جلسة، غدا الإثنين، لبحث الملف الليبي.

خارجية الوفاق طالبت – حسب بيان لها على صفحتها في فيسبوك – باتخاذ موقف حازم” ضد ما أسمته بـ”العدوان على العاصمة”.

وكانت الوزارة قد أدانت القصف الذي طال الكلية العسكرية في طرابلس وراح ضحيته 30 طالبًا، متهمة الجيش الوطني بالوقوف وراءه، إلا أن الجيش نفى ذلك وقال إن الحادثة ناتجة عن عمل إرهابي أو قذيفة هاون.

ودعا وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، المجتمع الدولي للتدخل العاجل لردع ما أسماه العدوان على طرابلس وحماية المدنيين وتحمل مسؤولياته وتقديم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.

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