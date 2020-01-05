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مظاهرات حاشدة بقصر بن غشير ضد التدخل التركي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خرجت مظاهرات حاشدة في قصر بن غشير، اليوم الأحد، للتنديد بالتدخل العسكري التركي وتوقيع الاتفاقية بين حكومة الوفاق وتركيا.

وندد المتظاهرون بأفعال الجماعات المسلحة والإرهابية التي تطال المدنيين والهجمات والقصف العشوائي الذي تتعرض له منطقة قصر بن غشير، مجددين دعمهم للقوات للجيش الوطني بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر، مؤكدين وقوفهم الكامل مع الجيش وأنهم سيكونون في الصفوف الأولى لقتال ما أسموه بـ”المستعمر التركي العثماني”.

وشهدت المظاهرة تطوع المئات من شباب المنطقة والتحامهم بقوات الجيش الوطني في جبهات القتال، مؤكدين أن الجيش هو الضامن الوحيد لاستقلال البلاد ورخائها وإعادة إعمارها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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