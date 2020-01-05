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“قصف الكلية”.. من له مصلحة بقتل الطلبة؟

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استضاف برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218” في حلقة خُصصت للحديث عن القصف الذي طال الكلية العسكرية في منطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس، الباحث السياسي الدكتور حسين الشارف، ورئيس رئيس مركز العالمي العربي للتخطيط الاستراتيجي مروة الهواري.

وقال الشارف إن الرواية التي قدمها الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، تستند إلى معلومات صحيحة لأن ما حدث داخل الكلية العسكرية “عملية إجرامية” قامت بها التشكيلات المسلحة، مضيفاً أن هناك رواية مفادها بأن الشباب الذين كانوا داخل الكلية لحظة الاستهداف قاموا بعملية عصيان داخل الكلية بعد تصويت البرلمان التركي على التدخل العسكري في ليبيا.

وأكد الشارف أن أبناء الكلية العسكرية الذين قضوا في الحادثة لم يكونوا هدفا للجيش الذي لا يمكن أن يقتل أي برئي، وتابع “إذا كان هناك طيران- كما قالت بعض الشخصيات- فنحن نسألهم عن آثار الصواريخ على الأرض، ولماذا لا يوجد أي أثر”.

كما تحدث الشارف عن وجود “فبركات” من قبل بعض الأشخاص الرافضين لتوجهات الجيش الوطني من أجل التغطية على الهزائم التي منيت بها التشكيلات المسلحة ومن أجل تأليب الرأي العام ضد القيادة العامة للجيش.

تناقض الروايات

قالت رئيس مركز العالمي العربي للتخطيط الإستراتيجي مروة الهواري إنه لا يمكن الربط بين الروايات التي قدمها أشخاص يقطنون بجانب الكلية وبين الرواية التي قدمها اللواء أحمد المسماري.

وأضافت مروة الهواري لـ”LIVE” أن الذي له مصلحة من استهداف الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة هو الجيش الوطني الذي يلجأ إلى استهداف المدنيين.

كما تحدثت عن مسببات ما يحصل من استهداف خارج حدود المعارك بين الفينة والأخرى حيث قالت إن السبب الرئيسي في المعضلات المتكررة هي الحرب القائمة اليوم في طرابلس، ونادت بضرورة إنهائها والجلوس على طاولة الحوار وإيجاد حلول سلمية بدل اللجوء إلى الاقتتال والعنف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • من الذي يتكلم عن الأتراك -،،؟!!!
    الا عملاءهم – الليبيين في طرابلس لا يعنيهم شان الأتراك على الإطلاق انما يعنيهم حماية العاصمة من تدخلات المجرمين المصريين مركز خلية الاخوان – والإماراتيين والأردن وفلسطين والبرلمان والأحزاب عملاء اسراءيل –
    ما حدث من استهداف الكلية العسكرية الليبية في العاصمة هي محاولة فرض الحكم العسكري في البلاد – وعسكرة الدولة بمرتزقة حفتر . المدعومً من روسيا ومص والكويت –
    – حتى بعض السعوديين صرحوا بنزاهة حكومة الوفاق ومحافظتهم على الاعراف الدولية وحماية الدولة المدنيةً بمؤسساتها – وأحقية دعم التعليم والصحة والسلامة الوطنية والطيران المدني –
    اما حفتر وداعميه يعطي النفط الذي هو حق الشعب الليبي – للامارات والسعودية وروسيا – فقط. لفرض القوة العسكرية على الدولة المدنية التى تحاول تسيير خدمات الاجتماعية وبناء الدولة وإعطاء الخدمة الصحيحة للمواطن الليبي سواء في الداخل او الخارج – بعيدا عن اي شبهات – وما حصل من اتفاقية تركيا – كان سببها الرءيسي المصراتيين والاخوان الذين يتخذون مصر والإمارات مقرا لهم وسرقاتهم لاموال المساجد والحسابات والشركات الحج والعمرة الوهمية وسرقات الزكاة وعلاقتهم بأحزاب لبنان وأحزاب السودان – الذين يحاولون الهروب من الواقع واتهام الآخرين بما صنعت أيديهم – استل اي كلب اخواني عن الزكاة – سيقول لك – نحن من نحتاج للزكاة – وهم يصرفون امًوال المسلمين على سفرياتهمً وملذّاتهم ودراسات ابناءهم وبناتهم في الخارج – حتى نساءهم الجاهلات الحزبيات يركبون سيارات المرسيدس اخر طراز هدا عندما قال الله ( لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا – ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولعبا) صدق الله العظيم – والتشويش الإعلامي المقصود وحجب الحقاءق حتى في الاعلام العربي . لتضليل الراي العام والمواطن العربي .- ودفع المجتمع الليبي للخروج في مظاهرات والشغب ليخسروا بيوتهم وأمولهم وتوفير بيئة صالحة للجواسيس واللصوص لسرقة اللاموال الليبية المجمدة فالخارج.

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  • Avatar يقول الاعلام المحلي الليبي - للتوعية والتحذير من الكتب القبطية والشيعية والامراض الاجتماعية القادمةًمن مصر وتونس .:

    اتبع الرابط – واستمع الى الضابط العسكري – وليس المتخلف في الوسط .

    youtube.com/watch?v=sFTQPWvaRp8

    رد

  • فرحة الامازيغ في تونس بعد مقتل الطلبة الليبيين .!!!!!!!!!!! في قناة أمازيغية ـ

    .youtube.com/watch?v=Q1KWRtCDo0E

    رد

  • الامازيغ وعلاقتهم بتصدير كتب الشيعة لبلدية طرابلس.

    .youtube.com/watch?v=6TeSZJjk5TQ

    رد

  • ——————————————————-

    .youtube.com/watch?v=tn5mDhG7ypU

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  • سيارات الأمن المركزي بطرابلس ـ الاصفاد الحديدية ـ قوة الردع.

    youtube.com/watch?v=TvJ8_ehR5ck

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