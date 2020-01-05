اجتماع أمني لمناقشة التعديات على الحرم الجامعي بطبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس جامعة طبرق المكلف حسن على حسن أنه تم الاتفاق مع مدير الأمن بالمدينة على توفير رجال أمن في كل الأوقات لمنع التعديات بالحرم الجامعي من بعض الخارجين عن القانون .

حسن أضاف – لأخبار ليبيا 24 – إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد عدة مناشدات للجهات الأمنية بطبرق لمنع التعديات على الحرم الجامعي .

وتابع رئيس الجامعة المكلف أنه تم التعهد لمدير أمن المدينة بتوفير مقر خاص لرجال الأمن مجهز حتى يتيح لهم العمل وحفظ الأمن داخل الجامعة.

وقال إن التعديات وصلت إلى حمل السلاح داخل الجامعة، خاصة داخل المجمع الطبي وكلية التربية كونهما خارج مبنى الجامعة الرئيسي مما سبب لنا نوع من الإرباك .

وأبدي رئيس الجامعة ارتياحه في أن يستتب الأمن داخل جامعة طبرق بعد هذه الخطوة، لافتًا إلى حضور رئيس الغرفة الأمنية المشتركة للاجتماع .

يشار أن جامعة طبرق ومنذ سنوات عانت الكثير من الاختراقات من الشباب الخارج عن القانون ودخولهم بالسلاح والتسبب في الخوف لدى الطلبة والطالبات بسبب غياب الأمن.

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