المرصد السوري: وصول نحو 1000 مقاتل من مرتزقة أردوغان إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أعداد مرتزقة أردوغان الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس، بلغ حتى الآن نحو 1000 مقاتل، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند.

وكان المرصد السوري، قد أعلن في وقت سابق ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق من مقاتلي فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم الموالية لتركيا، لافتا إلى ن هؤلاء المرتزقة جرى نقلهم من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم في الوقت الذي تتواصل عملية تسجيل الأسماء بشكل واسع.

كان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري قال، إنّ الجيش والشعب على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي، مشيرا إلى أن المعركة في ليبيا لم تعد معركة تقليدية بعدما أصبحت ضد دول داعمة للميليشيات، وفي مقدمتها تركيا.