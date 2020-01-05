مجلس النواب يصوّت على إصدار قانون يُلغي القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته

بنغازي-العنوان

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، اليوم الأحد، إن صوّت على إصدار قانون بإلغاء كافة القوانين والقرارات، التي أصدرها المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته وانتخاب مجلس النواب في الرابع من أغسطس العام 2014.

وأضاف بليحق، أن المجلس استمع في جلسة اليوم الأحد للإحاطة المقدمة من وزير الخارجية بالحكومة الليبية لنتائج زيارته الخارجية، فيما يتعلق بتداعيات الاتفاقية الباطلة الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية.

وتابع، أن الجلسة شهدت اعتماد عدد من القائمين بالأعمال في عدد من السفارات الليبية تم اعتمادهم كسفراء لدولة ليبيا، حيث تم التصويت على اعتماد سالم عبدالعالى الطلحي سفيرا لدولة ليبيا في دولة جيبوتي واعتماد حسين محمد محمود بدر سفيرا في جمهورية أفريقيا الوسطي وهشام الشاذلي التائب سفيرا لدولة ليبيا بجمهورية سانتا لوسيا ودول الكاريبي.

وأشار إلى أن القائمين بالأعمال المذكورين انضموا إلى شرعية مجلس النواب، وتم التصويت عليهم كسفراء لدولة ليبيا.

وقال بليحق، إن الجلسة ناقشت تعديل القرار رقم 15 لسنة 2017 القاضي بإلغاء القرار رقم 7 لسنة 2012 الخاص بالهجوم على مدينة بني وليد وبعد مداولة هذا البند تم إحالة التعديلات إلى اللجنة التشريعية للنظر فيه ومراجعته.

وذكر، المتحدث باسم مجلس النواب، أن الجلسة ناقشت أيضا مقترحًا مقدمًا من قبل عدد من أعضاء المجلس بإعادة النظر في النصاب القانوني لمجلس النواب، لافتا إلى تعليق الجلسة إلى يوم غد الإثنين.