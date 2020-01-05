رئيس الحكومة المؤقتة يتفقد أعمال الصيانة في عدد من مناطق بنغازي

أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس جولة تفقدية للوقوف على أعمال الصيانة في عدد من المناطق بمدينة بنغازي، رفقة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد.

رئيس الحكومة اطلع خلال الجولة على أعمال الصيانة والتعشيب بحديقة 23 يوليو، والجسر المحاذي لفندق تيبستي، موجها تعليماته بإزالة كافة العراقيل من الطريق وصيانة الحواجز المعدنية المحاذية.

كما تفقد الثني أعمال النظافة في منطقتي سيدي حسين والصابري، والأحياء الواقعة خلف محكمة شمال بنغازي، مثنيا على الجهود المبذولة في هذه المناطق.

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