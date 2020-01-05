القيادة العامة تشيد بالجهود الداعمة للقوات المسلحة الليبية

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، توافد عدد من الوزراء بالحكومة الليبية، ومجالس البلديات، والمؤسسات والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص، إلى مقرّ القيادة العامة للقوات المُسلحة مُعلنين الدعم اللامحدود للقوات المُسلحة في تصديها للعدوان والغزو التركي.

وأوضحت شعبة الاعلام الحربي، أن هذه الخطوة سبقتها إعلان القبائل الليبية رفضها للغزو التركي ووقوفها صفاً واحداً مع قواتها المُسلحة، لافتة إلى أن القيادة العامة للقوات المُسلحة أثنت على هذه الجهود الرامية لدعم القوات المسلحة في المواجهة التي قررت خوضها ضد الغزو التركي ومن سانده، كما أبدت اعتزازها الشديد وامتنانها الكبير لهذا الدعم، ما يضع على عاقتها مسؤولية أكبر ساعيةً أن تكون بقدر هذه الثقة التي وضعها فيها ممثلي الشعب الليبي بكافة مكوناته لرد الغزو التركي.