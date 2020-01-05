قبائل العجيلات تعلن النفير العام في مناطقها 

أعلن أبناء قبيلة العجيلات حالة النفير العام داخل المدينة اعتبارا من اليوم السبت، وفتح باب التطوع أمام الشباب لمواجهة الغزو التركي.

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