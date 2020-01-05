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أهالي اجخرة يؤكدون رفضهم للعدوان التركي ويعلنون دعم القوات المسلحة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن أهالي بلدية اجخرة فتح باب التطوع للجهاد ودعم القوات المسلحة، مؤكدين رفضهم للعدوان التركي على ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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