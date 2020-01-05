أهالي اجخرة يؤكدون رفضهم للعدوان التركي ويعلنون دعم القوات المسلحة

أعلن أهالي بلدية اجخرة فتح باب التطوع للجهاد ودعم القوات المسلحة، مؤكدين رفضهم للعدوان التركي على ليبيا.
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قناة ليبيا
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